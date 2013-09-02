ВР на этой неделе может назначить повторные выборы в проблемных округах
11:34, 02 сентября 2013Политика
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4 сентября Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о повторных выборах народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №94, 132, 194, 197 и 223.
Рада рассмотрит законопроекты о перевыборах
Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с проектом расписания заседаний ВР на 3-6 сентября, завтра после церемонии открытия третьей сессии ВР 7-го созыва состоится утверждение повестки дня сессии и рассмотрение ряда постановлений о проведении парламентских слушаний.
Также депутаты должны рассмотреть проект закона о запрещении финансовых пирамид в Украине.
Кроме того, на этой неделе планируется рассмотреть законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предотвращении и противодействии дискриминации в Украине.
Также депутаты, в частности, рассмотрят законопроект о внесении изменений в ст. 98 Конституции Украины (о полномочиях Счетной палаты).
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