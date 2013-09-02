ВР на этой неделе может назначить повторные выборы в проблемных округах

Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с проектом расписания заседаний ВР на 3-6 сентября, завтра после церемонии открытия третьей сессии ВР 7-го созыва состоится утверждение повестки дня сессии и рассмотрение ряда постановлений о проведении парламентских слушаний.

Также депутаты должны рассмотреть проект закона о запрещении финансовых пирамид в Украине.

Кроме того, на этой неделе планируется рассмотреть законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предотвращении и противодействии дискриминации в Украине.

Также депутаты, в частности, рассмотрят законопроект о внесении изменений в ст. 98 Конституции Украины (о полномочиях Счетной палаты).