На этой неделе Рада рассмотрит судьбоносные для Украины законы

3 сентября начинается новая сессия Верховной Рады. В первую неделю депутаты должны рассмотреть 10 законов, среди которых - необходимые для ассоциации с Евросоюзом, сообщает Сегодня.

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Первый из них - о выполнении судебных решений - необходим для того, чтобы решения Европейского суда по правам человека в части компенсаций выполнялись Украиной. С одной стороны, он прописывает обязательность выполнения судебных решений государством, с другой — предусматривает рассрочку выплат, чтобы не разорить госбюджет.

Второй еврозакон (о полномочиях счетной палаты) внесен президентом и предварительно одобрен Верховной Радой, второе чтение — на этой неделе. После его принятия Счетная палата сможет контролировать не только расходы, но и доходы госбюджета.

Закон об изменении уголовно-исполнительного кодекса, который также планируют рассмотреть на этой неделе, приводит УИК в соответствие с уже принятым УПК, смягчая ряд норм содержания заключенных. В частности, у них появится возможность часть срока исправработ заменить штрафом, а тем, кого перевели на участок социальной реабилитации и готовят к освобождению, разрешат пользоваться мобильными телефонами.

Вслед за ним идет закон о полномочиях прокуратуры. Пока его в Раде нет (задержка из-за Венецианской комиссии), но до саммита в Вильнюсе его собираются принять. Лишит прокуратуру функции общего надзора за следствием.

Также депутаты планируют рассмотреть закон о довыборах в парламент. На данный момент в Верховной Раде нет депутатов от семи мажоритарных округов, и необходим закон, который позволит провести довыборы. Но поскольку власть хочет провести их после 30 ноября (дата окончания саммита в Вильнюсе, где ожидается подписание договора об ассоциации с ЕС), Партия Регионов будет настаивать на едином законопроекте от большинства и оппозиции. Сейчас их три, и компромиссный вариант не просматривается. Скорее всего, закон примут в конце октября или в ноябре.

Закон об усилении независимости судей также планируют рассмотреть уже на днях, но этой осенью его принять не успеют, так как он подразумевает изменение Конституции. Закон вносит целый ряд серьезных изменений: создавать и ликвидировать суды будет ВР (а не президент, как сейчас), зато у ВР отберут в пользу президента право назначать судей; генпрокурор будет избираться бессрочно (сейчас — на 5 лет), а судьям установлены новые возрастные планки — с 30 до 70 лет (сейчас — с 25 и пожизненно).

Кроме того, депутаты рассмотрят закон о бюджете на 2014 год, о мирных собраниях, закон о таможенном тарифе и о перепланировке жилых помещений.