Тимошенко подтвердила свое обязательство вернуть утраченные сбережения

Кандидат на должность премьер-министра Украины Юлия ТИМОШЕНКО подтвердила свое предвыборное обязательство о возвращении утраченных сбережений населению на протяжении двух лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на заседании парламента, отвечая на вопрос народных депутатов.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, методы, как это сделать без повышения инфляции, - это вопрос не населения Украины, а власти. «Мы способны и будем возвращать сбережения», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, добавив, что это будет сделано на протяжении двух лет.