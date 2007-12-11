Тимошенко подтвердила свое обязательство вернуть утраченные сбережения
13:40, 11 декабря 2007Политика
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Премьер ответила на вопросы депутатов
|Юлия Тимошенко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на заседании парламента, отвечая на вопрос народных депутатов.
По словам Ю.ТИМОШЕНКО, методы, как это сделать без повышения инфляции, - это вопрос не населения Украины, а власти. «Мы способны и будем возвращать сбережения», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, добавив, что это будет сделано на протяжении двух лет.
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