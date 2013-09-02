Политолог: Власть и оппозиция объединят голоса ради евроинтеграции

"Власть и оппозиция объединят свои голоса в принятии решений, необходимых для европейской интеграции", - заявил директор аналитического центра "Политика" Игорь Попов в эфире Украинского радио.

Попов напомнил, что ЕС смягчил требования для подписания соглашения об ассоциации, сообщает Gazeta.ua.

"Выполнить новые смягченные требования будет достаточно легко - часто это будет формальное выполнение. Рада примет новый закон о прокуратуре, о проведении выборов в пяти округах, где не были избраны депутаты год назад. Сами выборы не будут образцовыми, однако пройдут уже в декабре, после подписания соглашения об ассоциации", - считает политолог.

Он спрогнозировал, что законопроекты экономического блока будут разработаны в правительстве и большинство их поддержит.

"Хотя отдельные предложения могут не найти поддержки фракции большинства, если будут противоречить интересам олигархов. Тогда свои голоса, как и на прошлой сессии, предоставят оппозиционные депутаты или даже целые фракции на взаимовыгодных условиях", - подчеркнул Попов.