ЕС в октябре оценит уровень выполнения Украиной критериев для ассоциации

Об этом сообщил Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Штефан Фюле 29 августа после встречи в Брюсселе (Бельгия) с тремя лидерами украинской парламентской оппозиции Виталием Кличко (УДАР), Олегом Тягнибоком (ВО "Свобода") и Арсением Яценюком (ВО "Батькивщина"), сообщает сайт Юлии Тимошенко.

"Украина должна продемонстрировать решительные действия и ощутимый прогресс по всем критериям, чтобы ЕС мог подписать Соглашение об ассоциации в Вильнюсе. Эти критерии включают решение проблемы выборочного правосудия, в частности, дело Тимошенко и дальнейшее реформирование судебной системы; совершенствование избирательного законодательства, реформу Генеральной прокуратуры, а также улучшение делового климата", - заявил Фюле.

По его словам, во время встречи также обсуждалась роль украинской оппозиции в этом процессе. "Процесс политической ассоциации Украины и экономической интеграции с ЕС должен быть всеобъемлющим, он нуждается в усилиях и широком консенсусе относительно реформ, определенных повесткой дня, а также конструктивном вкладе как со стороны правительства, так и со стороны оппозиции и гражданского общества. Именно поэтому я с нетерпением жду участия в политическом круглом столе по этому вопросу по случаю моего следующего визита в Киев", - сказал еврокомиссар.

Фюле сообщил, что Европейский Союз планирует в октябре оценить уровень выполнения Украиной всех критериев, определенных Советом Европейского Союза 10 декабря 2012 года.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил заключение по Украине, в котором отметил, что готов подписать Соглашение об ассоциации с Украиной на Вильнюсском саммите “Восточного партнерства”, запланированном на конец ноября этого года, при условии прогресса Украины в вопросах изменения избирательного законодательства, решения проблемы выборочного правосудия и продолжения реформ в рамках Повестки дня ассоциации.