Президент дал интервью журналистам четырех телеканалов

15:35, 29 августа 2013
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович дал интервью журналистам четырех украинских телеканалов.

Янукович

Президент Украины Виктор Янукович дал интервью тележурналистам Савику Шустеру (студия «Шустер LIVE», телеканал «Интер»), Александру Ткаченко («Студия 1+1»), Андрею Куликову (телеканал ICTV) и Ларисе Губиной («5-й канал»).

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в интервью глава государства изложил свою позицию по широкому кругу тем, в частности, европейской интеграции, социально-экономическому развитию страны, внутриполитической ситуации и внешней политике.

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