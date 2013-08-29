Президент дал интервью журналистам четырех телеканалов

Президент Украины Виктор Янукович дал интервью тележурналистам Савику Шустеру (студия «Шустер LIVE», телеканал «Интер»), Александру Ткаченко («Студия 1+1»), Андрею Куликову (телеканал ICTV) и Ларисе Губиной («5-й канал»).

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в интервью глава государства изложил свою позицию по широкому кругу тем, в частности, европейской интеграции, социально-экономическому развитию страны, внутриполитической ситуации и внешней политике.