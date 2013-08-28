Яценюк: Путин пытается установить новую версию СССР

Об этом он сказал на специальном заседании Комитета по иностранным делам Европейского парламента относительно ситуации в Украине сегодня в Брюсселе, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

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«Россия развязала по отношению к Украине не торговую войну. Это - геополитический акт. И не только против Украины. Это вызов, который появился перед нами – Украиной и Европейским Союзом. И нам нужно действовать сообща, чтобы дать ответ на этот вызов», - подчеркнул Яценюк.

Также Яценюк отметил, что «в действиях России – ничего нового», и напомнил, как действовала Москва по отношению к Балтийским странам перед тем, как они присоединились к ЕС и НАТО. Яценюк вспомнил и саммит в Бухаресте 2008 года, на котором Украина не получила Плана действий относительно членства в НАТО: «Россия совершила такие же действия».

По словам Яценюка, своими действиями Российская Федерация нарушила ряд двусторонних и многосторонних соглашений, в частности, правила ВТО, Соглашение о свободной торговле. «Но это не касается торговли, это касается геополитики. Президент Путин очень четко сказал, что Таможенный союз – это не экономический союз, а геополитический. У меня такое ощущение, что Российская Федерация и персонально Президент Путин пытаются установить новый тип Советского Союза, новую версию СССР – «СССР 2.0», - добавил он.

Как сообщалось, советник российского Президента Сергей Глазьев ранее заявил, что Россия может поставить вопрос об отмене режима свободной торговли с Украиной после подписания ею соглашения с ЕС. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов не исключил, что Россия может начать применять к Украине специальные механизмы таможенного контроля и ряд других мер, если Киев подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС.