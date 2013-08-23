Исполком СНГ назвал выдумкой письмо, распространенное Кабмином Украины

"Исполкому СНГ ничего не известно о существовании такого документа. Письма, на которое ссылаются СМИ, не существует", - сказал в пятницу РИА Новости представитель пресс-службы исполкома СНГ.

Украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу кабинета министров Украины распространили информацию о том, что исполком СНГ в своем письме выразил готовность содействовать урегулированию таможенных осложнений, возникших между Украиной и Россией. В письме якобы говорилось о том, что введение Россией таможенных ограничений противоречит соглашению о создании зоны свободной торговли между странами СНГ.

Как подчеркнул представитель пресс-службы исполкома СНГ, в компетенцию исполнительного комитета "не входит разрешение двусторонних экономических споров между государствами".

Российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки были фактически заблокированы. Во вторник, 20 августа, миндоходов и сборов Украины объявило, что ФТС РФ уведомила о возвращении к штатному режиму растаможки.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что Исполком СНГ будто бы отправил украинскому правительству официальное письмо с предложением помощи в проблемах с экспортом на украинско-российской границе.

«Исполком СНГ готов содействовать урегулированию таможенных осложнений, возникших между Украиной и Российской Федерацией. Исполком СНГ понимает обеспокоенность Украины фактами усиления таможенного контроля традиционного украинского экспорта. Одностороннее введение таможенных ограничений противоречит Соглашению о создании зоны свободной торговли между странами СНГ», - было сказано в сообщении.

Об этом сообщил официальный сайт Кабмина Украины. По состоянию на 14:00 23 августа сообщение оставалось размещенным на сайте с заглавием Исполком СНГ готов содействовать урегулированию таможенных осложнений между Украиной и Россией.