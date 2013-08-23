День Независимости Кличко отметит с байкерами, а Тягнибок будет переплывать Днепр

Как сообщается на сайте партии «УДАР», День Независимости активисты партии начнут акцию “Украина - это Европа”. Около 20 байкеров из Львова, Киева и Житомира отправятся из столицы в мотопробег в Вильнюс. Они проедут по странам Евросоюза: Венгрии, Польше, Словакии и Литве.

Старт мотопробега даст Кличко, который проедет с байкерами по улицам Киева.

“Это символическая акция. Байкеры - люди свободные, и мы хотим продемонстрировать, что Украина должна вернуться в большую, свободную и демократическую европейскую семью. И что граждане Украины хотят этого”, - отметил лидер партии.

Предусматривается, что в Вильнюсе, где в ноябре состоится саммит «Восточного партнерства», на котором Украина должна подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, участники мотопробега встретятся с представителями литовских властей и засвидетельствуют желание украинцев двигаться к интеграции с Европой.

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В то же время, как сообщает пресс-служба “УДАРа”, 23 и 24 августа, в дни Государственного флага и Независимости Украины, в областных центрах страны несколько сотен волонтеров от “УДАРа” будут раздавать государственную символику - сине-желтые флаги и ленты - всем желающим: как прохожим, так и автомобилистам.

В свою очередь, как сообщил в комментарии УНИАН народный депутат от ВО "Свобода" Юрий Сиротюк, его политическая сила 24 августа решила провести максимум праздничных акций по всей Украине, поскольку каждая региональная организация настаивала на том, чтобы проводить определенные мероприятия у себя.

“Почти во всех областных центрах будут парады вышиванок, организаторами которых и соорганизаторами является “Свобода”. И концерты, художественные акции, спортивные турниры”, - сказал он.

В то же время Сиротюк отметил, что в этом году на День Независимости Украины не будет “многолюдной общей акции оппозиции”.

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Комментируя майское заявление лидера “Батькивщины” Арсения Яценюка о проведении 24 августа акции протеста оппозиции «Вставай, Украина!», депутат от “Свободы” сказал, что его политическая сила “не объявляла ни о каких своих акциях, потому что ждала, как будут развиваться события”.

«Мы тоже слышали это заявление наших союзников. Но потом мы слышали, что кто-то из наших союзников хочет ехать в Черкасскую область, кто-то еще куда-то. Очевидно, тогда мы решили, что мы будем организаторами и соорганизаторами - делать максимальное количество акций везде, где это возможно”, - объяснил Сиротюк.

Кроме того, он напомнил, что ежегодно на День Независимости лидер “Свободы” Тягнибок и руководство партии осуществляет символический заплыв по речке или озеру в Украине.

“В этом году планируем, что это будет какое-то место в центре Украины”, - сообщил Сиротюк и добавил, что вероятнее всего, это будет Днепр в Полтавской области.

В свою очередь в пресс-службе “Батькивщины” УНИАН не смогли дать ответ по поводу мероприятий, которые партия будет проводить в День Независимости.

Как сообщал УНИАН, 18 мая председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил, что следующая акция протеста оппозиции «Вставай, Украина!» состоится в День Независимости 24 августа.