Украине посоветовали брать пример с Азербайджана

Украина все еще имеет шанс прекратить метания между Востоком и Западом, пишет политолог-международник Сергей Коляда для Обозревателя.

«Для этого стоило бы вернуть к жизни инициативу, авторами которой в свое время выступили Леонид Кучма, Гейдар Алиев и Эдуард Шеварднадзе. Именно они создали Организацию за демократию и экономическое развитие – ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова)", - считает политолог.

По его мнению, некогда этот союз государств имел проамериканскую направленность, но сегодня, когда США утратили к нему интерес, он может приобрести совершенно иной характер.

"ГУАМ может стать основой для транспортного союза держав, или же союзом государств, которые стремятся сохранить свою собственную идентичность и наработанные годами экономические отношения", - говорит Коляда.

Он называет Азербайджан «наиболее успешным постсоветским проектом», указывая на наличие серьезных успехов в экономике и удачный опыт сотрудничества как с Россией, так и с Западом. Эксперт указывает и на то, что Азербайджан превратился в один из факторов, влияющих на политику как на Кавказе и Каспии, так и во всем ближневосточном регионе.

«К сожалению, Украина недооценила важность сотрудничества с Азербайджаном», - констатирует политолог.

Он указывает, что реанимация ГУАМ в новой ипостаси может стать как коллективным ответом Таможенному Союзу, так и способом предохранения от возможных рисков, сопутствующих процессу сближения Украины и ЕС после подписания соглашения об Ассоциации. Азербайджан – это в первую очередь энергетика и новые инфраструктурные проекты.

Как пример для подражания, автор указывает на EFTA – Европейское объединение свободной торговли, в которое сегодня входят четыре государства (Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн и Исландия). Ранее членами этого объединения были также Великобритания, Австрия, Дания, Португалия и целый ряд других государств, позже вступивших в ЕС. EFTA (с которой у Украины подписано и вступило в силу соглашение о свободной торговле) сотрудничает с ЕС и с другими странами – между ними действует режим свободной торговли, граждане стран EFTA пользуются безвизовым режимом с ЕС. Но при этом не спешат становиться членами ЕС.

Возможно, Украина и Азербайджан в перспективе смогут инициировать некий собственный вариант «постсоветского EFTA», способный стать мостом между Европой и Россией, задается вопросом автор статьи.