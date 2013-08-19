Медведчук говорит, что плана против Украины не писал, и обвиняет «шарлатанов»

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Желтая пресса» не впервые пытается связать мое имя с различными скандальными историями. А публиковать свои выдумки под видом «секретных документов» со ссылкой на непонятные источники - прием, к которому шарлатаны от масс медиа прибегали исконно», - говорится в ответе пресс-службы Медведчука на запрос Радио Свобода.

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«Моя деятельность, как и деятельность движения« Украинский выбор », которое я инициировал, являются абсолютно открытыми. Я готов предметно обсуждать идеи народовластия и выбора вектора экономического развития, готов говорить о ситуации в стране. Она проста: объединившись вокруг евроинтеграции, власть и оппозиция все равно имеют в этом вопросе поддержку лишь меньшей части украинцев. Сам я продолжаю настаивать, что вступление в Таможенный союз является безальтернативным вариантом для экономики Украины и сегодня, и завтра », - заявляет Медведчук.

«Хочу разочаровать тех, кто подобными выдумками рассчитывает навредить« Украинскому выбору ». Наше движение станет только крепче », - говорит Медведчук.

Как сообщал УНИАН, «Зеркало недели. Украина »обнародовало документ о новой стратегии России по недопущению подписания Украиной соглашения об ассоциации с ЕС, который, по данным издания, разработали советник президента России Сергей Глазьев и экс-руководитель администрации президента Украины Виктор Медведчук.

Как сообщал УНИАН, 12 августа в СМИ появилась информация о том, что Федеральная таможенная служба России с конца июля усилила контроль грузов, которые ввозятся на территорию РФ более чем 40 украинскими предприятиями и компаниями. 14 августа Федерация работодателей Украины (ФРУ), возглавляемая украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой способствовать скорейшему разрешению торговых споров из РФ, которые привели к блокировке широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней. По расчетам ФРУ, потери украинских товаропроизводителей могут составлять около 2-2,5 млрд дол. при общем прогнозном объеме поставок украинских товаров в Российскую Федерацию по итогам 2-го полугодия 2013 года в объеме 8,5 млрд дол.

16 августа, премьер-министр Украины Николай Азаров поручил создать рабочую группу по проработке проблемных вопросов украинско-российского торгово-экономического сотрудничества, от которой ждет соответствующих предложений до 19 августа. Украинская делегация в составе вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко и представителя правительства Украины в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктора Суслова принимает участие в заседании Совета ЕЭК в Суздале Российской Федерации, на котором планировалось поднять вопрос о проблемах, возникших с украинским импортом на российской таможне.