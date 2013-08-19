Яценюк рассказал, как милиция била нардепов: нескольких забрала скорая (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер фракции ”Батькивщина” Арсений Яценюк, комментируя потасовки между правоохоранителями и народными депутатами, пытавшимися прорваться в заблокированное здание Киевсовета.

«Степан Кубив уже госпитализирован. Андрей Иванчук, Виталий Ярема (пострадали в потасовке с милицией - УНИАН), Эдуард Леонов и еще несколько депутатов от ”Свободы”. Что происходило: милиция дубинками била народных депутатов», - сказал Яценюк.

”Степана Кубива уже забрала ”скорая”, остальные ребята просто по-мужски не хотят ходить по больницам, но все с ушибами”, - подчеркнул Яценюк.

По его словам, бойцы ”Беркута” «вместо того чтобы бегать за преступниками и разыскивать врадиевских насильников, бьются с народом и оппозицией».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 августа, большинство Киевсовета провело пленарное заседание, которое оппозиция считает нелегитимным в связи с завершением 2 июня с.г. пятилетнего срока полномочий столичного совета.

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Народные депутаты ввод оппозиции пытались прорваться в Киевсовет, однако их не пустили правоохранители.

После того как народный депутат от ВО “Свобода” Эдуард Леонов выбил окно на первом этаже здания, группа народных депутатов проникла в здание.

Бойцы «Беркута» пытались помешать народным депутатам попасть в здание, в связи с чем произошло столкновение. Однако руководитель спецподразделения «Беркут» приказал подчиненным не трогать парламентариев.

Народные депутаты были заблокированы на первом этаже здания Киевсовета.

Позже в оппозиции заявили об избиении милиционерами нескольких народных депутатов.

В то же время в столичной милиции заявили, что народные депутаты от оппозиции сегодня в здании Киевсовета избили милиционера.