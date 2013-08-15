Адвокат: Тимошенко, скорее всего, не будет присутствовать завтра в суде

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, скорее всего, не будет присутствовать на судебном заседании по делу корпорации «Единые энергосистемы Украины», назначенном на 16 августа.

Об этом УНИАН сообщил ее адвокат Александр Плахотнюк.

"Насколько мне известно, заявление о доставке она писала. Как себя поведет Пенитенциарная служба – не известно. Но, если говорить объективно, скорее всего, ее там не будет. По каким причинам - об этом можно будет говорить завтра", - сказал Плахотнюк.

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Как сообщал УНИАН, 5 июля в заседании Киевского районного суда Харькова по рассмотрению дела ЕЭСУ был объявлен перерыв до 16 августа.

Решение принял председательствующий судья Константин Садовский, учитывая отсутствие в зале судебных заседаний подсудимой, а также ее защитника Евгении Тимошенко.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила против Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн грн, расхищении и покушении на расхищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом расхищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.