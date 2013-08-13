Руководство государственного предприятия уничтожило уникальное оборудование

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, еще в 2007 году предприятие было объявлено неплатежеспособным, а в 2010 году для поиска инвесторов и возобновления производства введена процедура санации.

Действующий арбитражный управляющий – управляющий санацией, его предшественник, а также исполнительный директор предприятия под предлогом погашения задолженности по зарплате демонтировали оборудование, которому нет аналогов в СНГ. Вырезкой занимались специально подготовленные бригады, работники которых официально оформлялись в службу безопасности предприятия. Затем демонтированное оборудование переплавлялось и реализовывалось через пункты приема металлолома.

Уголовное производство с обвинительным актом направлено в суд.

Следователи квалифицировали действия участников ОПГ по ч. 5 ст. 191 «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» и ч. 2 ст. 364 «Злоупотребление властью или служебным положением» Уголовного кодекса Украины.

Обвиняемым угрожает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.