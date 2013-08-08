В Горловке мошенники уже собирают помощь «для пострадавших на «Стироле»

Как передает корреспондент УНИАН, в Горловском горсовете сообщили, что к ним «поступили обращения от жителей города о том, что люди, называющие себя представителями фонда «Милосердие», собирают якобы от имени горсовета материальную помощь для пострадавших в результате аварии на концерне «Стирол».

«Обращаем Ваше внимание, что все организационные вопросы по оказанию помощи взяла на себя мэрия города, финансовые расходы - концерн «Стирол». Приняты решения правлением концерна о соответствующих выплатах, которые будут проведены дополнительно всем пострадавшим. Вопрос получения в положенные сроки и в полном объеме помощи, установленной законодательством Украины, находится на контроле Министра социальной политики», - говорится в сообщении городских властей.

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В горсовете отметили, что информация о фактах данного мошенничества, озвученная жителями в обращениях, уже передана в правоохранительные органы.

«Уважаемые горловчане! Будьте внимательны и не поддавайтесь на провокации. Если Вы столкнетесь с подобной ситуацией, незамедлительно сообщайте в милицию», - призывает Горловский городской совет.

Как сообщал УНИАН, на Горловском химическом заводе концерна «Стирол» авария на аммиакопроводе произошла 6 августа во время планового капитального ремонта. На трубопроводе произошла разгерметизация, и произошел выброс жидкого аммиака. Пять сотрудников цеха погибли, 24 - были госпитализированы с ожогами и отравлением, еще один работник находится на амбулаторном лечении. На месте работает специально созданная комиссия.

Сегодня, 8 августа, в реанимации скончался еще один из пострадавших на «Стироле». Таким образом, число жертв аварии возросло до 6 человек.

Министр социальной политики Украины Наталия Королевская, посещая завод после аварии, пообещала, что семьи погибших получат одноразовую помощь в размере пятилетней зарплаты погибшего. Пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь, которая будет оплачена за счет Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве. В случае же, если они утратят трудоспособность, им будет произведена одноразовая страховая выплата.

Концерн «Стирол» намерен выплатить по 1 млн грн семьям сотрудников, погибших в результате выброса аммиака.