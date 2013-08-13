Во Львов вернулись миротворцы из Конго

Как сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны, 11 августа в международный аэропорт “Львов” имени Даниила Галицкого прибыли 135 украинских миротворцев второй ротации 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН в Демократической Республике Конго во главе со старшим рейса, заместителем командира отряда подполковником Владимиром Партикой.

Военнослужащих встретили командир 13-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Игорь Колесник и начальник армейской авиации Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Владимир Пистрюга, а также родные и близкие миротворцев.

Колесник поблагодарил миротворцев за службу и выразил убеждение в том, что полученный опыт пригодится им в дальнейшей военной службе.

«За последние восемь месяцев вы внесли достаточно большой вклад не только в поднятие имиджа Вооруженных сил Украины, нашего государства, но и авторитета Миссии ООН в целом. Недаром командиры иностранных контингентов в ДР Конго и руководство и персонал Миссии ООН высоко ценят ваш высокий профессионализм и ответственность за выполнение порученных заданий. С вашим успешным возвращением на Родину мы сегодня начинаем очередную, третью ротацию 18-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных сил Украины, который выполняет задания в Миссии ООН в ДР Конго», - сказал он.

Дальше миротворцы отправились в одну из воинских частей 13-го армейского корпуса в Самборе Львовской области, на базе которой они в течение определенного срока пройдут медицинский осмотр и комплексное медицинское обследование, после чего разъедутся по своим воинским частям, а впоследствии – в отпуск к семьям.

В целом за время ротации украинскими миротворцами было выполнено 422 полета, а общий налет составил почти 700 часов.

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В этот же день на базе 7-го полка армейской авиации в Новом Калинове Львовской области состоялись торжественные проводы миротворцев 3-й ротации в Конго.

По словам Колесника, подготовка личного состава прошла на высоком уровне, отряд к выполнению задач готов.

«Этот контингент будет выполнять такие же задачи, как и предыдущая ротация, однако работы в них прибавится, потому что в состав авиатехники включены еще два транспортно-боевых вертолета Ми-8, что соответственно, позволит увеличить вклад украинцев в дело защиты мира в этой стране», - сказал он.

Сегодня в 6.00 более 230 миротворцев новой ротации из международного аэропорта “Львов” направились в международный аэропорт Кигали (Республика Руанда, потом автомобильным транспортом они будут доставлены в Демократическую Республику Конго.

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