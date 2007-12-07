Яценюк знает, что Ющенко сделает с Тимошенко, если ВР ее проигнорирует

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заверяет что в случае, если во вторник по каким-то причинам не состоится голосование за кандидатуру Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра, Президент еще раз внесет ее на рассмотрение парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР заявил сегодня на пресс-конференции.

«Если гипотетически допустить, что будут те или иные проблемы с голосованием во вторник, ни Конституция, ни действующее законодательство Украины не предусматривает возможности запрещения внесения еще раз этой же кандидатуры», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что он как председатель ВР не видит никаких проблем в части выполнения обязательств относительно голосования за кандидатуру на должность премьер-министра.

Председатель ВР отметил, что Президент выполнил свое обязательство и сразу же внес на рассмотрение ВР кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО как только коалиция определилась с этой кандидатурой.

«Если бы пошло промедление с Банковой относительно внесения кандидатуры Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра, я вам гарантирую, что появилась бы масса слухов, масса разных аналитических материалов о том, что фактически коалиция разваливается», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

При этом он выразил убеждение, что во вторник при любых условиях состоится голосование за кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на должность главы правительства.