Пострадавшие - об аварии на «Стироле»: Такого даже в фильмах не показывают

Об этом Радио Свобода рассказал пострадавший Сергей.

«Бежали все хаотично, кто куда. То есть не организовано ничего. Есть еще люди, ответственные за эвакуацию, которые должны были всех собрать, но не было на это времени, я так подозреваю », - говорит он.

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Сергей, который находился на месте аварии, рассказал: «Это страшно видеть, просто страшно. Такого даже в фильмах не показывают, когда люди прыгают на машины и падают, и жить хочется, и кричат​​, и исчезают в белом тумане. Их достаешь, а у них изо рта пена с кровью, и ожоги - по пол-лица нет. Это мы в рубашке все ».