В Представительстве ЕС назвали Гройсмана важным партнером

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении организации.

«Известный украинский правозащитник умер 5 августа из-за проблем с сердцем. В Украине имя Гройсмана связано с громкими разоблачениями коррупционных схем и махинаций. Против него также открыли уголовное производство, которое сам Гройсман высмеивал, называя дело местью за его деятельность», - говорится в сообщении.

В Представительстве ЕС в Украине Гройсмана назвали одним из важнейших партнеров в сфере защиты прав человека, а неправительственную организацию, основанную им в Виннице, также отмечали за высокий уровень профессионализма.

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Как сообщал УНИАН, Дмитрий Гройсман умер 5 августа во время командировки в Киев, в результате сердечного приступа. Похороны известного винницкого правозащитника состоятся сегодня, 7 августа.

Справка УНИАН. Дмитрий Гройсман родился в Виннице 15 мая 1972 года. В 1993-ом – один из учредителей винницкой группы организации Международная амнистия. С 1994 по 2000 – координатор национальной кампании относительно отмены смертной казни в Украине. В 1998 году создал и возглавил организацию по защите прав человека Винницкая правозащитная группа.

На протяжении последних трех лет его преследовали по обвинениям в распространении порнографии.

«Настоящим мотивом привлечения меня у уголовной ответственности было желание наших так называемых правоохранительных органов – милиции и СБУ - получить беспрепятственный доступ к материалам Винницкой правозащитной группы, которые они конфисковали и которые касались беженцев и искателей убежища», – заявлял Гройсман в интервью Радио «Свобода» в конце июля.

Следующее, 73-е заседания по этому делу было назначено на сегодня, 7 августа, однако перенесено на 12 августа.

Гройсман на протяжении многих лет сотрудничал с Радио «Свобода».