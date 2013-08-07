Томенко: выборы без Тимошенко будут нелегитимными

Следующий шаг - ее освобождение в срок, который даст ей возможность принять участие в президентской избирательной кампании.

Об этом заявил один из лидеров «Батькивщины», народный депутат Украины Миколай Томенко в интервью ТВі.

По его словам, на сегодняшний день «мы имеем программу-минимум и программу-максимум. Программа-минимум – это, собственно, спасение ее здоровья и жизни. При сегодняшних обстоятельствах мы прошли непростой путь, где, к сожалению, не можем доверять Минздраву. И потому пункт А: лечение за границей – это позиция нашей команды, и мы считаем, что при нынешних правовых обстоятельствах это реально. И пункт Б – после лечения мы надеемся на то, что Европейский суд второе дело рассмотрит, и это создаст нормальную правовую ситуацию для освобождения Тимошенко – а следовательно ее возможности принимать участие в президентской избирательной кампании и возвращения ее в политику».

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По словам Томенко, «мы попадаем в определенную коллизию, связанную с тем, что должны сделать все, чтобы к началу президентской кампании Тимошенко стала субъектом этой президентской избирательной кампании. Иначе мы были бы неискренними и неответственными, когда на съезде “Батькивщины” выдвигали ее единогласно кандидатом в президенты».

При этом Томенко отметил, что сегодня, «согласно исследованиям, лидером оппозиции более чем 30% населения считает Тимошенко. Если по разным оценкам – самым худшим и самым лучшим – порядка, минимум, 20% тех, кто определился, готовы голосовать за Тимошенко как за Президента, то с точки зрения общественной легитимности, как можно проводить президентскую кампанию?.. Скажем так: две самые мощные политические фигуры на сегодняшний день – Тимошенко и Янукович, а она не участвует. У меня вопрос – в общественно-политическом смысле это легитимные выборы? Конечно, нелегитимные. Потому что треть людей, которые считают, что она – лидер оппозиции, и пятая часть людей, которые хотели бы видеть ее Президентом, уже стартово позаботились о том, чтобы была возможность за нее голосовать», - цитирует телеканал.

Потому, заметил Томенко, «нужно меньше сейчас дебатировать о юридических обстоятельствах, и говорить больше об общественных вещах. Я думаю, перед президентской избирательной кампанией, очевидно, мы вернемся к закону о выборах Президента – и это можно будет абсолютно спокойно нормировать, как мы это делали перед парламентскими выборами».

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На вопрос: «Когда Юлия Тимошенко выйдет на свободу, по вашему мнению?», Томенко ответил: «Думаю, что до Вильнюсского саммита она, как минимум, должна иметь возможность пролечиться. А следующим шагом, вполне вероятно, будет ее освобождение. Думаю, нужно реалистично смотреть на вещи – у нас есть шанс провести это в срок, который дает возможность ей принимать участие в президентской избирательной кампании.