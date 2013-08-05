Яценюк после встречи с Тимошенко решил, что для победы достаточно веры

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после четырехчасовой встречи с Тимошенко сообщил журналистам руководитель парламентской фракции “Батькивщина” Яценюк.

“Она, как всегда, сильная духом, светлая разумом, контролирует всю ситуацию, знает все, что происходит, лично руководит процессами объединения партий. Сегодня мы с Юлией Владимировной обсудили вопросы стратегии победы на президентских выборах, ведь съезд партии выдвинул Юлию Владимировну в Президенты”, - сказал Яценюк.

Он отметил, что доволен результатами встречи.

В то же время Яценюк отказался комментировать конкретные шаги президентской избирательной кампании. “Я позволю себе не комментировать стратегию, а позволю себе сказать только одно: победа не в стратегиях, а победа в вере и уверенности. Мы уверены в том, что мы способны победить”, - подчеркнул Яценюк.