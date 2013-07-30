Политологи оценили шансы Тимошенко выйти на свободу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом политологи сказали на пресс-конференции на тему: «Оппозиция: два года без Тимошенко».

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев выразил мнение, что освобождение Тимошенко будет зависеть, в частности, и от рейтинга лидера партии «УДАР» Виталия Кличко перед президентскими выборами.

“Если при нынешних правилах избрания Президента у него (Кличко — УНИАН) будут реальные шансы на победу и если на него будет мало негатива, или он окажется тефлоновым кандидатом, к которому не пристает никакой негатив, то это создаст серьезные проблемы для власти, как его победить, и тогда, возможно, они (представители власти — УНИАН) подумают, что во втором туре лучше иметь Тимошенко, потому что у нее есть негатив — опять вспомнят газовые цены, всю эту историю с Путиным, Лазаренко”, - считает Карасев.

Он отметил, что тогда власть будет надеяться, что и в этот раз, как и в 2010 году, Президент Украины Виктор Янукович во втором туре выборов победит Тимошенко.

В то же время политолог подчеркнул, что это один из возможных вариантов освобождения Тимошенко, но он маловероятный.

Профессор, научный директор Школы политической аналитики при НАУКМА Алексей Гарань подчеркнул, что вопрос освобождения Тимошенко “будет решаться не юристами, он будет решаться как вопрос политической целесообразности для Януковича”.

Он не исключил, что для подписания Соглашений об ассоциации с ЕС Янукович может пойти на уступки в вопросе не скорейшее освобождение Тимошенко, а возможно отправку ее на лечение за границу. Гарань считает, что именно это может стать компромиссом.

“Вполне возможно, что Янукович будет держать эту карту — освобождение Тимошенко - до последнего момента, до Вильнюсского саммита”, - заметил эксперт.

Он прибавил, что эта «карта» может быть разыграна с тем, чтобы в ЕС “закрыли глаза на другие вещи, происходящие в Украине, в том числе проблемы с выборами”.

Гарань не исключил, что Янукович попробует пойти на уступки «в вопросе Тимошенко для того, чтобы обеспечить вертикальное изменение атмосферы в отношениях с ЕС».

В свою очередь народный депутат от «Батькивщины» Андрей Шевченко считает, что “Янукович сделает все для того, чтобы Тимошенко не была кандидатом в президенты на выборах 2015 года”.

Он отметил, что оппозиция видит “реальную возможность этого добиться (освобождения Тимошенко — УНИАН), и это цель для нашей команды”.

“Если Тимошенко не будет баллотироваться (в Президенты), то, я знаю, что она сделает все для того, чтобы даже будучи заключенной, все равно поддержать того кандидата, который победит Януковича во втором туре”, - прибавил депутат.