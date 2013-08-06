Герман поставила Царева на место

Отменить европейский выбор Украины может лишь украинский народ. Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии народного депутата Украины Анны Герман (фракция Партии регионов) по поводу заявлений народного депутата от Партии регионов Олега Царева «Форбсу» о том, что шесть пунктов Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом противоречат Конституции Украины.

При этом Герман подчеркнула, что “эти слова я бы хотела адресовать тем коллегам в парламенте и вне его, которые делают попытки ревизии европейского вектора украинской внешней политики”.

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Герман отметила, что “европейский выбор Украины – это воля ее народа, который по Конституции является единственным источником власти в нашем государстве”. “Воля народа является также единственной легитимацией любой власти, и нынешней в том числе. И священный долг каждого правительства и каждого правителя – защищать и выполнять волю народа. Таким образом, лишь украинский народ, а не любой суд может принимать решение по вопросам стратегической перспективы независимого государства. Другими словами, отменить европейский выбор Украины может лишь украинский народ” - подчеркнула Герман.

Относительно заявления Царева по поводу того, что Россия не сможет поддерживать Януковича на президентских выборах в случае подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, Герман отметила, что «здесь ситуация еще более ясная: Президента Украины выбирает украинский народ». “А народ изберет того, кто будет вести Украину к европейским стандартам и к европейской перспективе. Этот ответ очевиден, и он основывается также и на новейших социологических исследованиях, которые подтверждают, что количество сторонников европейского выбора Украины с каждым днем растет”, - сказала Герман.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Царев заявил в интервью «Форбс», что шесть пунктов Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом противоречат Конституции Украины. «У меня есть заключение юридической компании о том, что шесть пунктов Соглашения об ассоциации противоречат Конституции Украины. Если группа народных депутатов от ПР сделает обращение в Конституционный суд, он вынесет решение о неконституционности соглашения с ЕС. Коммунисты такое обращение с удовольствием подпишут. Это не означает, что Украина не сможет подписать ассоциацию – сможет, но лишь после изменений в Конституцию, а это небыстрая процедура», - сказал Царев.

Он также допустил, «что на последней встрече президентов в Севастополе Путин дал понять: Россия не сможет поддерживать Януковича в случае подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Есть два варианта. Первый – Россия заявляет, что она не поддерживает Януковича. Второй, более жесткий – Кремль выставляет пророссийского кандидата, который в первом туре оттягивает часть голосов у противников оппозиции. Например, это может быть Виктор Медведчук, или какая-то другая фигура».