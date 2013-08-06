Кравчук назвал заявление Царева о неконституционности Соглашения с ЕС "ложью"

«Когда какому-то агенту или какому-то ответственному, или безответственному работнику, или какому-то, скажем, служаке неизвестно какому царю и каким хозяевам, хочется что-то и кому-то напакостить, то он начинает людей обманывать», – заявил Кравчук в комментарии Радио Свобода.

Он подчеркнул, что для заключения Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом не нужно вносить изменения в Конституцию, и напомнил, что Основной Закон предусматривает возможность подписания соглашений с другими государствами или международными организациями.

«Предусмотрено Конституцией, что государство заключает международные соглашения, и эти международные соглашения согласовываются на разных уровнях, в разных инстанциях много иногда лет. Поэтому здесь нельзя искать абсолютно никаких оснований и никаких причин для того, чтобы этот вопрос обсуждать», – отметил экс-президент.

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По словам Кравчука, заявление Царева нельзя воспринимать серьезно, поскольку оно недостаточно аргументировано. «Я не думаю, что это серьезный разговор господина Царева. Он в целом склонен к разного рода импровизациям. Он пользуется эмоциями голоса, а не аргументами», – считает Кравчук.

Также бывший президент напомнил, что согласно нормам международного права, а также украинского законодательства, международные соглашения имеют более высокую юридическую силу, чем внутреннее законодательство. Следовательно, пункты Соглашения об ассоциации с ЕС не могут противоречить Основному Закону, подчеркнул председатель Конституционной ассамблеи.

Как сообщал УНИАН, в интервью журналу «Форбс» Царев заявил, что шесть пунктов Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом противоречат Конституции Украины.

«У меня есть заключение юридической компании о том, что шесть пунктов Соглашения об ассоциации противоречат Конституции Украины. Если группа народных депутатов от ПР сделает обращение в Конституционный суд, он вынесет решение о неконституционности соглашения с ЕС. Коммунисты такое обращение с удовольствием подпишут. Это не значит, что Украина не сможет подписать ассоциацию – сможет, но только после изменений в Конституцию, а это небыстрая процедура», - сказал Царев.

Он также предположил, «что на последней встрече президентов в Севастополе Путин дал понять: Россия не сможет поддерживать Януковича в случае подписания Соглашения об ассоциации с ЕС».