К Тимошенко пропустили трех нардепов
13:18, 05 августа 2013Политика
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Представителей фракции “Батькивщина” Арсения Яценюка, Арсена Авакова и Сергея Пашинского пустили к экс-премьер-министру Юлии Тимошенко, которая находится в стационаре ЦКБ “Укрзализныця” в Харькове.
У Тимошенко сегодня гости
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель руководителя областной организации ВО “Батькивщина”, депутат Харьковского областного совета Игорь Балута.
По его словам, встреча началась около 12.50, после того, как от Тимошенко вышла ее дочь и защитница Евгения Тимошенко.
Балута отметил, что на настоящее время не известно, сколько будет длиться встреча.
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