СМИ: состояние Тимошенко тяжелое, она не может самостоятельно подняться с постели

Сотрудники ЦКБ «Укрзализныци» (г. Харьков) считают состояние экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко тяжелым. Об этом пишет газета «Вести» от 5 августа с. г. №58.

Издание, со ссылкой на сотрудников медучреждения, пишет: «Она сильно похудела и упала духом. Окна ее палаты выходят на северо-запад и затонированы настолько, что туда вообще не попадает солнечный свет. Подняться с постели самостоятельно она не может и передвигается по палате только при помощи медперсонала».

Лечащий врач Тимошенко - врач-невропатолог Ирина Фурса - отказалась комментировать состояние подопечной, отмечает газета.

По информации издания, в больнице, на девятом этаже которой экс-премьер занимает несколько палат во втором неврологическом отделении патологии позвоночника, уже порядком устали от повышенного внимания и мер безопасности из-за наличия такого ВИП-пациента. Каждый раз при входе в палату Тимошенко медсестер тщательно обыскивает милиция и проверяет каталки операционных пациентов. «Сейчас в больнице можно чаще встретить человека в синей форме, чем в белом халате. Больница превратилась в райотдел милиции, и это сильно шокирует новых пациентов», - говорят сотрудники ЦКБ.

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В дни визитов к Тимошенко на входе в больницу у всех проверяют документы. В обычные дни на воротах дежурят до пяти милиционеров, территорию патрулируют еще около 10 человек, три милиционера постоянно находятся возле приемного отделения, один охранник сидит в холле больницы и еще от трех до пяти милиционеров дежурят на 9-м этаже. Кстати, подняться на лифте на 9-й этаж невозможно - кнопка этажа в двух лифтах заблокирована. Приходится подниматься по лестнице - между 8-м и 9-м этажами висит камера.

Напомним, сегодня, 5 сентября, исполняется два года со дня ареста экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Ее арестовали 5 августа 2011 года во время рассмотрения так называемого "газового" дела из-за того, что она якобы "системно препятствовала установлению истины, нарушала порядок судебного заседания, не выполняла распоряжения председательствующего, сознательно затягивала процесс, выражала неуважение к суду, а также к свидетелю", которым на тот момент выступал действующий премьер-министр Николай Азаров.

Тогда в знак протеста против ареста Тимошенко возле Печерского суда началось бессрочное пикетирование, которое продолжается до сегодняшнего дня.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2011 года Тимошенко была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове.

С мая 2012 года в связи с ухудшением состояния здоровья Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализныци» в Харькове.