БЮТу не нравится идея Яценюка

Фракция БЮТ предлагает не объявлять длительный перерыв в работе Верховной Рады Украины, и работать над принятием необходимых решений.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением от имени фракции БЮТ сегодня во время утреннего пленарного заседания ВР выступил заместитель лидера фракции Александр ТУРЧИНОВ.

По его словам, фракция БЮТ предлагает создать комиссию ВР, которая занялась бы наработкой пакета законопроектов для первоочередного принятия. При этом, сказал А.ТУРЧИНОВ, парламент должен работать и рассматривать вопрос относительно избрания двух вице-спикеров и сформировать парламентские комитеты.

Он также отметил, что комиссия должна наработать пакет законопроектов на протяжении недели, и в состав этой комиссии должны войти представители всех без исключения фракций.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК предлагает сделать перерыв в работе парламента для проведения консультаций между фракциями.