Философские размышления Томенко о Сковороде, его гороскопе, сексуальной ориентации и смерти

Накануне 285-й годовщины со дня рождения Григория Сковороды (он родился 3 декабря) мы взяли интервью у народного депутата Николая Томенко, который в свое время серьезно исследовал жизнь и творчество философа. Депутат поделился своим виденьем сковородинской философии. Пан Николай, отличается ли образ живого Сковороды от иконы, которую создали ему за два века? Конечно, очень отличается. Образ путешествующего философа в значительной мере был обезображен советскими штампами. Украинцы знают его как мужчину с палкой и сумой, который блуждает по миру, а что именно он отстаивал, какими идеями жил – никто точно и до сих пор не знает.

Меня шокировало, что на сайте проекта “Великие украинцы” напротив Григория Сковороды написано – “нищий-философ”... Этот образ нужно оставить классовой доктрине советского общества.

Из исторических источников я узнал, что он родился не в бедной семье, а в среднего достатка казацкой семье. Если бы он происходил из бедной семьи, то не учился бы в церковно-приходской школе и никто бы его не посылал учиться в Киево-Могилянскую академию.

Следовательно, советский образ Сковороды отличается от настоящего – уже начиная с его биографии. Потому все, что касается его жизни и деятельности, сегодня нуждается в свежем взгляде ученых и новом прочтении. Для меня, например, не так важна его философия трех миров, как философия свободы и любви, точнее – философия сердца.

А какое место занимал так называемый кардиоцентризм в философии Сковороды?

В более популярной форме – это называется философия сердца...

Во многих своих произведениях Сковорода объяснял, что главный орган человека – это сердце. Он писал: „Голова всего в человеке есть сердце человеческое. Оно же и является самим действительным в человеке человеком, а все другое есть окружение... Сердце – корень жизни и обитель огня и любви”. То есть все проходит через сердце, через чувство, через эмоции. Именно так человек воспринимает мир, и не нужно его переделывать. Не нужно желудок или мозг делать основой бытия человека. Ум не является основой бытия, потому что он аж слишком прагматизирует и рационализирует человека.

Сковорода пытается понять какие-то ценностные вещи исключительно через сердце и душу в широком понимании. А сердце для него – это будто мостик в том, как человек живет и как он эту жизнь воспринимает. Он пытается в своих баснях (но это не басни, я бы сказал, что это определенный свод моральных правил) не высмеивать какие-то изъяны, а делать акцент на моральных ценностях. Это как декалог библейский – набор моральных заповедей духовного, морального, честного человека, которые должны быть в основе его мышления и бытия.

Кстати, есть проблема поверхностного восприятия философии сердца. В начале 90-х годов Григорий Сковорода попал в категорию известных людей нетрадиционной сексуальной ориентации, поскольку кое-кто прочитал его переписку с Михаилом Ковалинским и воспринял ее как письма любовников. Я не являюсь филологом или переводчиком, но есть элементарные вещи, которые, по моему мнению, стоит различать. Сковорода писал по-латыни и по-гречески, учитывая это имеем кое-что разные версии переводов, которые порождают определенную двусмысленность. Да, в своих письмах Сковорода использует главным образом два латинских понятия: amor и caritas. Согласно с устоявшейся традицией украинского толкования caritas – это любовь, которая вытекает из уважения, почета, преданности. Сковорода употребляет это слово, когда говорит об отношении к Богу, науке, а также об отношениях со своими учениками. Для него любить – это значит общаться сердцем со своими учениками, с теми людьми, которые восприняли его философию. Можно найти письма к другим его ученикам, где он пишет: “Любимый ученик, наша любовь общая, потому что мы совместно представляем, как жить, какие ценности пропагандировать”...

Его доктрина любви как общей веры, общих ценностей и общей духовной жизни дала возможность мне сделать вывод, что в действительности здесь речь идет о платонических вещах. Понятно, все зависит от интерпретации – если мерками XXI века буквально оценивать некоторые высказывания XVIII или даже XIX века, то может сложиться несколько искривлено представление.

Не стоит считать, что в Европе до Григория Сковороды никто не исповедовал кардиоцентризм, или философию сердца. Но то, что Сковорода расписал ее на свой, уникальный манер, удостоверяет что он – один из тех, кто в европейской философии такую доктрину внедрил.

Кстати, с какими европейскими философами того времени Вы могли бы сравнить Сковороду?

Сковорода повел дальше линию философии от Сократа и Платона. Конечно, много подобных философских идей встречаются у Гегеля и Канта. Бесспорно, в философии Сковороды много и христианских ценностей, которые он пытался приживить на украинскую почву.

И меня удивляет, что многие люди не видели украинского в нем. Он пытался, хоть и ненавязчиво, но исповедовать украинскую традицию. Но нам не столь важно позиционировать его как автора какой-то отдельной философии, как просто человека, который сформулировал свод моральных правил. Нам не нужно продвигать Сковороду на ступень Гегеля или Сартра...

Вы считаете, что он не дотягивал до их уровня? Я думаю, он дотягивал... Проблема в том, что, живя в Малороссии, он не мог стать выдающимся философом Российской империи. А следовательно, философом мира стать было очень тяжело. Но его идеи опередили во времени много европейских философов. Мне кажется, более справедливым было бы использовать его идеи для Украины, а не для того, чтобы бороться за первые места в рядах мировых философов. Григорий Сковорода сегодня для Украины более важен и актуален, чем для мировой философии.

Смерть Сковороды – это миф или он в действительности так умер, как об этом писал его друг Михаил Ковалинский (попрощался с другом, выкопал под деревом яму, лег, сложил руки и отдал Богу душу)?

Думаю, так было в действительности...

Если пересмотреть переписку Сковороды (а я перечел почти все его письма), то можно понять, что он очень серьезно готовился к смерти. Переход в другой мир – это была тоже будто философия его последних лет жизни. Он должен был поехать посетить свои друзей и, конечно, своего лучшего друга – Михаила Ковалинского.

Жизненная и философская интуиция Сковороды была очень сильной. Это человек, который всю жизнь думал, анализировал, рассуждал, а не ел, гулял, занималась мотовством. У Сковороды есть гоголевская таинственность и сократовская логика жизни. Гоголь был тем человеком, который делал какие-то непостижимые вещи ночью или вечером, а Сократ был очень естественный мужчина: он засыпал с закатом солнца и просыпался с восходом. Такой естественной цикл был очень важен и в жизни Сковороды. Потому, думаю, смерть Сковороды – это не легенда. Он готовился к переходу в другую жизнь и знал, что лучше его самого никто ни места, ни обстоятельств для его смерти не придумает. Он пришел туда, где он хотел быть похороненным (село Пан-Ивановка на Харьковщине, в настоящее время Сковородинивка), сам выкопал себе могилу и приготовил себя к переходу в другой мир.

Он “убежал” от мира, победил ли он смерть? (Сковорода завещал, чтобы на его могиле написали “Мир ловил меня, но не поймал».) Думаю, что уже несколько раз победил. Сначала он возродился в советской версии. Самое интересное то, что советская доктрина не ликвидировала и не проигнорировала его, она просто немножко сместила акценты. Это закон – каждое поколение по-новому пишет историю, по-новому ее прочитывает и находит своих героев.

Нам тоже нужно заново перечитать Григория Сковороду, и, думаю, он родится снова в XXI веке, но немного иным – более значимым и более важным для нас.

А какие еще мифы о Сковороде Вы знаете?

Существует масса мифов о его жизни. Он был очень популярным человеком в народе. О нем ходили легенды. Но советская доктрина нищенствования никоим образом не соотносится с тем, как было в действительности.

Как своеобразный философский Робин Гуд, Григорий Сковорода был независимым человеком. Если бы он как попрошайка зависел от того, где пожить или поесть, он бы не мог так обращаться с губернаторами, чиновниками или священниками, которые одновременно его и боялись, и уважали.

Сковорода и религия... С одной стороны, философ считал Библию одним из трех миров (мир символов), а из другой – не признавал церковь, отрицал некоторые библейские постулаты... Наибольший конфликт у него, как я понял, касался бытовой стороны религии. Собственно – священников и церквей. Все его попытки контактировать с ними приводили к конфликту, потому что их слова серьезно расходились с делом. Я думаю, особой разницы между священниками XVIII и XXI века нет: они проповедовали принципы аскетизма и в то же время сами не забывали хорошо выпить и поесть. Именно об этом бытовом конфликте служителей церкви Сковорода неоднократно и писал.

По его убеждению, нельзя прямолинейно и буквально трактовать Библию. Он считал, что Библия – это основа для размышлений. Кто-то умеет работать, что-то делать, а вот заниматься “любомудрием” (философией) – это призвание, и немногие люди могут это делать. Эти “избранные” люди имеют право на творческое прочтение Библии, на рассуждения вокруг нее.

Церковь запрещает трактовать Библию, а Сковорода себе это позволял. Я не думаю, что это было неприятием Библии, это просто была попытка объяснить или прояснить для себя какие-то моменты и тексты. Он предложил собственную версию прочтения Библии на украинский манер. В этом смысле он не является антихристианским человеком, а скорее – модерновою христианским человеком.

Сейчас очень модно в разных религиозных течениях по-своему читать Библию, чтобы каждый общался с Богом напрямую, а не через священников. Сковорода уже тогда считал, что он имеет моральное право без священников общаться с Богом, где Библия – это лишь введение в христианство, а остальное должен сделать он – сам человек.

Почему у Сковороды не было семьи?

Думаю, такие люди, как он, не могут иметь семьи. Это люди, для которых являются важными и вечными ценности. А создать семью – значит завершить свой предыдущий образ жизни, отказаться от некоторых привычек, чем-то пожертвовать, жить, как все. А Сковорода был не такой, как все. Конечно, у него была любовь, как и у Шевченко – трагичная и романтичная. Я даже допускаю, любовь была не одна, но из XVIII века тяжело найти какие-то документальные подтверждения этого. Потому своеобразной семьей для него были лучшие ученики, в которых он видел продолжение своего понимания мира, своего творчества.

В российской научной литературе можно прочитать, что Сковорода – российский писатель и философ. Что Вы на это можете сказать? Проблема „приватизации” великих имен действительно существует. Для меня более показательная в этом плане не только сковородинская история, а Киевская Русь – когда российские научные работники утверждают, что киевские князья являются российскими князьями. Это проблема России... Нам нужно показать не столько, что Сковорода украинский, а вообще – содержание тех идей, что он пропагандировал. Григорий Сковорода идентифицировал себя исключительно как человек. Тогда географически Украина не была большим государством, и Сковорода вынужден был говорить, что он и „мать” свою Малороссию любит, и „тетку” свою Украину любит... Место, где он родился, место, где он преподавал и место, куда он пришел завершить свою жизнь, – определяет его национальную идентификацию.

Понятно, что это определенно украинский мужчина...

Сковорода – типичный Стрелец: философ, путешественник, педагог... Вы тоже Стрелец (Томенко родился 11 декабря). Чувствуете ли какое-то родство с ним? Я – однозначно человек, который жил в координатах философии сердца, даже не зная, что такая философия существует. Я ее понял, изучив соответствующие труды философов, этнопсихологов, историков. Тогда я написал “Теорию украинской любви”, где обосновал, что для украинцев сердце более значимо...

Очевидно, что у меня меньше рациональности, прагматичности и больше эмоциональности. Именно эта эмоциональная составляющая часть для меня является чрезвычайно важной. Какой-то небольшой пустяк может вывести меня из равновесия. Это мой минус и, по-видимому, изъян всех Стрельцов.

Сковорода писал, что люди, которые хотят творчества, которые пытаются что-то понять, не могут жить в городе, они должны жить на природе. Жесткие правила поведения в политике или в городской жизни – это существенная проблема для людей такого склада характера, как у меня. Возможно, если бы я жил в XVIII в., я бы тоже странствовал. Сейчас это достаточно сложно делать. Хотя я, по-видимому, одиночный политический деятель, который странствует по Украине очень много, - пусть не пешим ходом, как Сковорода, а на автомобиле. Считайте, что я в какой-то степени продолжаю это дело Сковороды, только в другом плане – я пытаюсь через свои путешествия понять страну, в которой я живу, и через уже свое понимание показать ее другим в позитивном смысле.

Вы положили начало акции “Украине нужны герои”, которая имеет целью популяризацию выдающихся украинцев. Недавно на одном из отечественных телеканалов презентовали проект “Великие украинцы”, похожий на Вашу идею. Как Вы к нему относитесь? Идея хорошая. Умные люди ее придумали в Великобритании. Но попала она в Украину или в плохое время, или в плохие руки. Программа „Великие украинцы” обращена в сторону того, чтобы обеспечить рейтинг телеканала. Однако познавательные программы никогда не могут соревноваться в рейтинге зрительских симпатий с разными шоу. Это не “Танцы со звездами” и не “Окна-2”.

По моему мнению, абсурд – делать из передачи такого формата коммерческий проект.

Вторая проблема проекта – наличие в претендентах на звание великих украинцев современников. Современность и великие украинцы – полные антагонизмы. Политики не могут определять великих людей, и тем более современные политики и современные люди не могут быть среди великих украинцев. Нельзя делать из такого проекта политическое ток-шоу. Для того, чтобы понять, что определенный человек сделал, нужно чтобы не было ни одного его современника, чтобы его деятельность оценивали сквозь призму времени.

Эта программа могла бы быть мощным просветительским средством, языком телевидения можно было бы по-новому посмотреть на Ивана Котляревского, Григория Сковороду и многих других. Я посмотрел первые сюжеты – они не раскрывают этих людей.

Впрочем, если выйдет 100 сюжетов – это хорошо. Это все-таки лучше, чем ничего. Но такие передачи должны создаваться известными украинскими историками, философами, украинознавцами, а не политиками, дилетантами и любителями.

Сегодня прежде всего нужно повышать рейтинг Украины, а не рейтинг телеканалов или политиков, которые приходят на соответствующие программы.

Разговаривала Анна Ященко

“Украине нужны герои” – очередная культурная и просветительская акция от Томенко, которая имеет целью популяризировать великих украинцев. Среди таких исторических фигур – Петр Сагайдачный, Иван Котляревский, Михаил Грушевский, Леся Украинка, Николай Гоголь, Григорий Сковорода... По случаю 285-й годовщины философа Томенко провел акцию “Имена Украины: Григорий Сковорода”. Акция проходила в два этапа. Первый состоялся на Харьковщине – там философ длительное время преподавал в Харьковской коллегии, писал свои известные “Басни Харьковские”, и именно этот край он избрал для своего вечного упокоения. Второй этап проходил в прошлые выходные на Полтавщине – родине философа.