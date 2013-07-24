Путин приедет в Киев с наградами

Президент России Владимир Путин посетит Украину с рабочим визитом, приуроченным к юбилейным мероприятиям в рамках масштабной программы празднования 1025-летия крещения Руси.

Как сообщает пресс-служба Кремля, 27 июля Путин присоединится к праздничному молебну на Владимирской горке в Киеве и посетит Киево-Печерскую Лавру, где вручит государственные награды Российской Федерации иерархам Украинской православной церкви Московского патриархата за большой вклад в развитие дружественных отношений между народами и укрепление духовных традиций.

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Также в рамках визита состоятся переговоры Путина и Президента Украины Виктора Януковича, в ходе которых предполагается обсудить основные темы двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве, отмечается в сообщении.

28 июля Президент России и Президент Украины прибудут в Севастополь для участия в торжествах, посвященных Дню Военно-Морского флота.