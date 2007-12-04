Янукович просит помощи у России, Польши, ФРГ и США

Правительство Украины обратилось к России, Польше, ФРГ и США за помощью в расследовании причин аварии на донецкой шахте им. Засядько.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

“В ходе предварительного выяснения причин аварий, которые произошли 18 ноября, 1 и 2 декабря 2007 года на арендном предприятии “Шахта имени А.Ф. Засядько”, выявлены газодинамические процессы, с которыми украинские ученые и специалисты угольной отрасли еще не сталкивались”, - пояснили в пресс-службе.

В связи с этим, правительство Украины обратилось к главе правительства РФ Виктору ЗУБКОВУ, председателю Совета министров Республики Польша Дональду ТУСКУ, Федеральному канцлеру ФРГ Анґеле МЕРКЕЛЬ, Государственному секретарю США Кондолизе РАЙС с просьбой оказать возможную консультативную и практическую помощь в расследовании причин аварий, ликвидации их последствий и исключении в дальнейшем аналогичных ситуаций на данной и других шахтах.