Соглашение об ассоциации с ЕС остается приоритетом Украины

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в Представительстве Украины при ЕС, об этом министр заявил во время министерского заседания «Восточного партнерства».

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В представительстве отметили, что во время заседания Кожара также проинформировал о шагах, которые осуществляет Украина на выполнение договоренностей XVI саммита Украина-ЕС, и отметил готовность украинской стороны продолжать активное взаимодействие по всем вопросам повестки дня двусторонних отношений.

Во время заседания министров иностранных дел стран-членов ЕС и стран инициативы «Восточное партнерство» стороны согласились, что подготовка к саммиту в Вильнюсе должно происходить с соблюдением принципа «общей собственности», что предполагает учет интересов всех партнеров.

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Как сообщал УНИАН, саммит «Восточного партнерства» состоится 28-29 ноября этого года в Вильнюсе. На этом саммите Украина и Евросоюз могут подписать Соглашение об ассоциации при условии выполнения официальным Киевом трех условий: реформирование избирательного законодательства, решение проблемы избирательного правосудия и продолжение реформ в рамках выполнения Повестки дня ассоциации.