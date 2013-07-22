Степашину передали орден, которым Янукович наградил его год назад

В Москве Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в РФ Владимир Ельченко от имени Президента Украины Виктора Януковича вручил главе Счетной палаты России Сергею Степашину орден «За заслуги» II степени.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, награда вручена за значительный вклад в развитие украинско-российских межгосударственных отношений.

«Огромное спасибо Вам за проделанную роботу. Уверен, что Вы и дальше будете помнить об Украине и будете хотя бы минутку уделять каждый день развитию двухсторонних отношений», - сказал Ельченко.

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В свою очередь, Степашин отметил, что полученная награда является оценкой всей Счетной палаты России.

«Мне вдвойне приятно, так как по жизни пришлось много заниматься вопросами межгосударственных отношений. Пожелание у меня одно – чтобы этот орден внес маленькую капельку в то, чтобы мы остались братскими странами, суверенными и независимыми. Как говорил мой друг, Россия без Украины - не держава и Украина без России – тоже. От этого никуда не денешься», - сказал Степашин.

На церемонии Ельченко подчеркнул, что Степашина знают в Украине, так как он на всех должностях российской государственной службы начиная с 90-х годов уделял особое внимания развитию двухсторонних отношений, а именно - на должности министра юстиции, министра внутренних дел и руководителя правительства.

Посол напомнил, что при содействии Степашина между странами подписан ряд двухсторонних документов, которые работают до сих пор.

Ельченко также отметил роль Степашина в урегулировании Приднестровского конфликта, где Украина и Россия являются странами-гарантами.

Янукович подписал указ о награждении Степашина 2 марта 2012 года.