Янукович подарил губернатору орден на день рождения
20:14, 15 июля 2013Политика
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Янукович наградил губернатора Киевской области Присяжнюка орденом "За заслуги" I степени.
Анатолий Присяжнюк празднует юбилей
Президент Украины Виктор Янукович наградил председателя Киевской областной государственной администрации Анатолия Присяжнюка орденом "За заслуги" I степени.
Текст соответствующего указа № 378/2013 размещен на официальном сайте главы государства.
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Как говорится в документе, Присяжнюк награжден "за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое развитие Киевской области, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм».
Как сообщалось, сегодня председатель КОГА Присяжнюк отмечает 60-летний юбилей.
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