Янукович подарил губернатору орден на день рождения

Президент Украины Виктор Янукович наградил председателя Киевской областной государственной администрации Анатолия Присяжнюка орденом "За заслуги" I степени.

Текст соответствующего указа № 378/2013 размещен на официальном сайте главы государства.

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Как говорится в документе, Присяжнюк награжден "за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое развитие Киевской области, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм».

Как сообщалось, сегодня председатель КОГА Присяжнюк отмечает 60-летний юбилей.