Янукович поздравил нового короля и вспомнил, как они когда-то встречались (фото)

07:37, 22 июля 2013
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович поздравил Короля бельгийцев Филиппа со вступлением на престол.

Янукович

Глава государства поздравил Филиппа по случаю вступления на престол в день национального праздника Королевства Бельгия, сообщает пресс-служба президента.

Принц Филипп приезжал в Украину в 2010 году

«С удовольствием вспоминаю нашу встречу во время Вашего визита в Украину во главе экономической миссии в ноябре 2010 года», - говорится в поздравлении Януковича.

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Президент выразил убеждение, что конструктивные и дружеские отношения между Украиной и Бельгией и в дальнейшем будут всесторонне развиваться и наполняться новыми взаимовыгодными проектами.

«Желаю Вам, Ваше Величество, крепкого здоровья и всяческих успехов в важных государственных делах, а бельгийскому народу - добра, согласия и процветания», - подчеркнул Глава государства.

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