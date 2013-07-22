Янукович поздравил нового короля и вспомнил, как они когда-то встречались (фото)

Глава государства поздравил Филиппа по случаю вступления на престол в день национального праздника Королевства Бельгия, сообщает пресс-служба президента.

«С удовольствием вспоминаю нашу встречу во время Вашего визита в Украину во главе экономической миссии в ноябре 2010 года», - говорится в поздравлении Януковича.

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Президент выразил убеждение, что конструктивные и дружеские отношения между Украиной и Бельгией и в дальнейшем будут всесторонне развиваться и наполняться новыми взаимовыгодными проектами.

«Желаю Вам, Ваше Величество, крепкого здоровья и всяческих успехов в важных государственных делах, а бельгийскому народу - добра, согласия и процветания», - подчеркнул Глава государства.