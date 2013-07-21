Новый король Бельгии вступил на престол

Новый король бельгийцев Филипп принес конституционную присягу в качестве главы государства и главнокомандующего вооруженными силами королевства.

Как передает РИА «Новости», за час с небольшим до этого король-отец Альберт Второй отрекся от престола в пользу старшего сына.

"Клянусь соблюдать конституцию и законы бельгийского народа, хранить национальную независимость и территориальную целостность", - заявил принц Филипп, который после этого стал седьмым по счету бельгийским монархом.

На церемонии присяги, которая проходила в зале Палаты представителей, помимо членов королевской семьи, присутствовали 218 бельгийских официальных лиц, а также многочисленные почетные гости, включая руководителей институтов власти Евросоюза.

Альберт Второй 3 июля объявил в телеобращении к нации о решении отречься от престола в пользу своего сына - 53-летнего наследного принца Филиппа. Причиной этого решения 79-летний монарх назвал состояние своего здоровья. После отречения Альберт Второй сохранил королевский титул, также как и его супруга. Правительство Бельгии постановило, что ежегодная дотация для отрекшегося от престола короля составит 923 тысяч евро. С этой суммы ему предстоит еще выплачивать налоги в размере 200 тысяч евро. Примерно две трети дотации короля используются для оплаты услуг персонала, часть средств идет также на содержание королевского дворца и усадьбы.

Ранее совет министров назначил ежегодную дотацию будущему королю бельгийцев Филиппу в сумме 11,5 миллиона евро, индексируемых каждый год и с которых он будет возвращать государству около 7%.