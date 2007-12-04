БЮТ и НУ-НС попробуют договориться относительно пкетного голосования

Фракции Блока Юлии Тимошенко и блока “Наша Украина – Народная самооборона” намерены провести совместное заседание по вопросу выдвижения согласованной кандидатуры на должность председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил заместитель лидера фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

По его словам, заседание состоится в перерыве между утренним и вечерним заседаниями парламента.

При этом, отметил А.ТУРЧИНОВ, члены фракций будут обсуждать предложение относительно “пакетного” голосования за избрание руководителей ВР.

Он отметил, что БЮТ и НУ-НС пока не согласовывали кандидатуру на должность вице-спикера ВР. По словам А.ТУРЧИНОВА, это будет сделано только после того, как будет принято решение о возможности проведения “пакетного” голосования.

При этом он напомнил, что должность первого вице-спикера представители коалиции намерены предложить фракциям меньшинства.