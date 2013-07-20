Институт Медиа Права подал в суд на аппарат ВР

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила юрист института Ольга Сушко.

По ее словам, истец Виктор Таран, директор Центра политических студий и аналитики, 26 апреля обратился в аппарат парламента с запросом о предоставлении деклараций шести народных депутатов: председателей фракций и председателя Верховной Рады.

"Ответчик, в нарушение действующего законодательства, не предоставил запрошенные декларации, мотивируя отказ конфиденциальностью информации о народных депутатах. Однако по законам Украины "О доступе к публичной информации" и "О принципах предотвращения и противодействия коррупции", декларации парламентариев не только должны предоставляться на запрос, но и подлежат публикации в официальных печатных изданиях", - заметила Сушко.

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Как подчеркнула юрист, законные требования о публикации деклараций не выполняются должным образом. Поэтому Таран вместе с коллегами пытался получить копии настоящих документов непосредственно от аппарата ВР. Однако после отказа предоставить настоящие документы Таран при поддержке Института Медиа Права решил обжаловать его в суде.

"Мы очень надеемся, что суды Украины обоснуют необходимость публикации и предоставления таких сведений", - сказала Сушко.

Между тем, по ее словам, на сегодняшний день Институт Медиа Права дал около 200 консультаций, в частности, по вопросам доступа к публичной информации. Кроме того, в активе института - около 30 судебных дел. Что касается истцов, то это, как отметила Сушко, и журналисты, и общественные активисты и общественные организации.