ОПОРА выиграла суд у Верховной Рады

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОПОРы.

В сообщении отмечается, что еще 27 марта Гражданская сеть ОПОРА обратилась с информационным запросом к Руководителю Аппарата ВРУ о предоставлении копии штатного расписания, однако получила отказ, из-за чего обратилась в суд.

Как отметила координатор избирательных и политических программ ОПОРы Ольга Айвазовская, открытость и институциональная независимость парламента является стандартом работы законодательной ветви власти: «Налогоплательщики имеют право на информацию о расходах институтов, которые содержат. Только таким образом избиратели, журналисты, общественные активисты могут проанализировать, насколько эффективно работает институт, сопоставив расходованные ресурсы и полученные конечные продукты. Думаю, что немногие в стране вне стен парламента имеют представление, сколько людей задействовано в работе Верховной Рады и за что они отвечают. В международных практиках эта информация обнародовалась и граждане могут в свободном доступе с ней знакомиться».

В ходе рассмотрения дела в суде от представителя Аппарата ВРУ поступили письменные возражения против иска. В документе отмечалось, что штатное расписание Аппарата с указанием заработной платы по каждой должности «не может относиться к тем документам (актам), которые были получены или созданы Аппаратом Верховной Рады Украины в процессе обеспечения деятельности парламента как законодательного органа власти», штатное расписание «является внутриорганизационным документом, который распространяется на работников Аппарата и действует в пределах данного органа».

Также замечено, что не допускается сбор персональных данных, хотя в ОПОРе отмечают, что такого и не просили.

«Поскольку должностные и служебные лица Аппарата парламента получают заработную плату за счет средств Госбюджета, поэтому информация о размерах зарплаты работников ВРУ, которая принадлежит к информации о распоряжении бюджетными средствами, владении, пользовании или распоряжении государственным, коммунальным имуществом, не может быть ограничена в доступе», - отметили в ОПОРе и добавили: «8 июля Окружной административный суд города Киева признал противоправным отказ Аппарата ВРУ и обязал предоставить ОПОРЕ копию штатного расписания».

При этом в ОПОРе заметили, что поскольку ответчик имеет право обжаловать постановление суда в течение 10 дней со дня получения его копии, судебное решение пока не набрало законной силы.