В Британии считают активы Березовского, чтобы покрыть его долги

Суд в Великобритании пытается установить, достаточен ли размер активов, в частности недвижимости, покойного российского олигарха Бориса Березовского для того, чтобы покрыть его долги. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

Березовский скончался в марте этого года в своем доме в Великобритании. Незадолго до смерти Березовский стал фигурантом очередного судебного разбирательства. Ему предъявили иски бывшая спутница жизни Елена Горбунова и российская компания «Аэрофлот». Горбунова подала иск на сумму в 5 миллионов фунтов стерлингов. Точная сумма исковых требований «Аэрофлота» не приводится, однако, как сообщалось ранее, московские судебные приставы пытались взыскать с Березовского около 3,3 миллиарда рублей, в том числе в пользу авиаперевозчика.

В составленном за девять дней до кончины документе, Березовский указал пятерых человек, которые могли бы стать исполнителями его завещания. Однако никто из названных лиц не выразил желания стать душеприказчиком. Ввиду этого суд назначил временным распорядителем имущества Березовского международную аудиторскую компанию Grant Thornton.

Представители Grant Thornton заявили в суде, что объем имущества и активов Березовского недостаточен для погашения долгов перед Горбуновой. Адвокаты истицы, в свою очередь, оспаривают это решение, утверждая, что в документах был сделан ряд упущений.

Как отмечает издание, в ноябре должны начаться судебные слушания по апелляции, поданной «Аэрофлотом». Компания требует отменить решение суда, по которому было приостановлено судебное производство по иску против Березовского.