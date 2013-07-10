Результаты экспертизы по делу о смерти Березовского обещают к концу года

Британская сторона надеется, что результаты токсикологической экспертизы, необходимой для установления причин смерти олигарха Бориса Березовского, будут готовы к концу этого года, сообщили РИА Новости в посольстве Великобритании в Москве.

Как известно, тело Березовского было обнаружено в конце марта в его доме в Лондоне. Первые результаты вскрытия показали, что причиной смерти могло стать повешение. Сейчас ведется следствие. У российской стороны до сих пор нет официального уведомления о смерти Березовского.

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Комментируя ситуацию, в британском посольстве в Москве указали, что "власти Великобритании смогут официально подтвердить смерть Бориса Березовского только после окончания следствия и последующей регистрации смерти".

"На данный момент следствие ожидает результатов токсикологической экспертизы, которая является необходимой для установления причин смерти Бориса Березовского", - отметили в дипмиссии.

"Сроки завершения экспертизы точно не установлены, но мы ожидаем ее результата не раньше конца 2013 года", - заключили в посольстве.