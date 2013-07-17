К гонке за кресло мэра Москвы допустили 6 человек

Как сообщили УНИАН в Московской избирательной комиссии, сегодня завершилась регистрация кандидатов на пост мэра российской столицы.

В выборах также будут участвовать представитель КПРФ Иван Мельников, председатель партии «Справедливая Россия» Николай Левичев, кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев, самовыдвиженец, врио мэра Москвы Сергей Собянин, председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

Как сообщал УНИАН, 4 июня на то время мэр Москвы Собянин поддержал идею проведения досрочных прямых выборов градоначальника и сообщил, что обратится с соответствующим представлением к Президенту России.

5 июня Президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий мэра Москвы Собянина.

В июле 2012 года был принят закон, который ввел прямые выборы мэра столицы России. Прямые выборы мэра пройдут в городе впервые за 10 лет.

18 июля суд в Кирове огласит решение в рамках уголовного дела против Навального. По версии следствия, работая советником губернатора Кировской области, в мае-сентябре 2009 года Навальный вступил в сговор с директором «Вятской лесной компании» Петром Офицеровым и гендиректором «Кировлеса» Вячеславом Опалевым и организовал хищение более 10 тыс. кубометров леса. Навальному может грозить до 10 лет колонии. Прокуратура попросила суд приговорить Навального к 6 годам заключения и 1 млн рублей штрафа.