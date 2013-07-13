Кравчук: авторов заявлений о геноциде на Волыни объединяет ненависть к Украине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Инициативной группы «Першого грудня», об этом Кравчук сказал, комментируя решение польского Сейма, который отказался назвать Волынскую трагедию «геноцидом», однако принял резолюцию с формулировкой «этническая чистка с признаками геноцида». Аналогичное решение раньше принял Сенат Польши.

«Чрезмерная политизация вопроса польско-украинского конфликта в годы Второй мировой войны, которую мы наблюдаем в этом году, не принесла никакой пользы в приближении нас к тяжелой правде о прошлом, — сказал Кравчук. — Более того, заявления радикальных политиков с обеих сторон нанесли серьезный вред многолетним наработкам, направленным на сближение наших народов. С польской стороны звучат безответственные заявления о «геноциде поляков на Волыни», которые не соответствуют ни историческим фактам, ни юридическим определениям этого явления. Польские политики говорят только о польских жертвах, пренебрегая памятью погибших украинцев. Их риторика свидетельствует не о стремлении к взаимопониманию с украинцами, а о желании полной капитуляции другой стороны».

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По его словам, «со стороны общественности в Польше не хватило трезвых голосов, которые попытались бы остановить радикализацию этой темы, остудить горячие головы радикальных политиков». Он заметил, что «украинская инициатива взаимопонимания, выдвинутая Общественным комитетом примирения, не нашла отзыва у наших соседей, поэтому столь важный диалог на гражданском уровне не состоялся».

Возмущение у Кравчука вызвало поведение некоторых украинских парламентариев:

«Заявление 148 из них с призывом к польскому Сейму признать события на Волыни геноцидом – беспрецедентный в мировой истории случай, когда политики просят законодательный орган другого государства обвинить в самом тяжком из преступлений представителей своего народа». «Это антиобщественный, антинациональный шаг, который может быть приравнен к национальной измене. Эти 148 депутатов (большинство из которых игнорирует одну из наибольших трагедий в прошлом Украины – Голодомор, который был преступлением геноцида против миллионов украинцев) растоптали нашу историю. Их безответственный шаг дополнительно радикализовал ситуацию в Польше, добавляя аргументов тамошним антиукраинским политикам. В итоге образовался очень неестественный союз между польскими националистическими и просоветскими, а то и откровенно сталинистскими политиками в Украине. Их объединяет лишь ненависть к Украине, а такая платформа не может быть основой для продолжительного и плодотворного сотрудничества», - подчеркнул Кравчук.

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Он добавил, что «история знает много примеров, когда временно брали верх радикалы, но в конце концов всегда побеждал голос разума». «Так будет в украинско-польских дискуссиях о тяжелом прошлом. Напряжение политических страстей в конечном итоге спадет, и способность спокойно анализировать опять вернется к большинству участников споров. Именно тогда можно будет должным образом оценить деструктивную роль отдельных радикалов, которые помешали сближению наших народов, и не позволить им повторить этого в будущем. В конечном итоге можно будет вернуться к спокойному изучению прошлой трагедии», - считает Кравчук.

Первый президент отметил, что Общественный комитет будет всячески способствовать тому, чтобы продолжились исторические исследования этой темы, которые будут опираться прежде всего на документы того времени. «Ведь взаимопонимание невозможно без понимания того, что именно произошло в те страшные 1940-ые годы, а его пока еще не хватает как в польском, так и в украинском обществах. Несмотря на трудности, мы и дальше будем стремиться приблизиться к правде. Мы понимаем, что это приближение будет долгим путем, и мы готовы к нему», — подчеркнул Кравчук.

В состав Общественного комитета «Примирение между народами» входят: Первый Президент Леонид Кравчук, Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, Високопреосвященнейший Симеон, митрополит Винницкий и Барский УПЦ, Эмеритованый Верховный Архиепископ УГКЦ кардинал Любомир Гузар, Иван Васюник, Владимир Вятрович, Мария Матиос, Борис Олейник, Ада Роговцева и Игорь Юхновский.

В июне делегация Общественного комитета посетила Варшаву, чтобы донести до политических руководителей и общества дружеской Польши обеспокоенность в связи с рассмотрением в Сенате тогда еще проекта заявления с оценкой волынских событий.

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Как сообщал УНИАН, 12 июля Сейм Польши большинством голосов принял заявление к 70-й годовщине Волынской трагедии, в котором назвал те события «этнической чисткой с признаками геноцида».

В то же время большинство депутатов отказались поддержать поправку о признании Волынской трагедии «геноцидом» и установить 11 июля Днем памяти мученичества кресовян.

На прошлой неделе почти 150 из 450 депутатов Верховной Рады Украины подписались под письмом к депутатам польского Сейма, в котором призвали признать Волынскую трагедию «геноцидом» польского народа.