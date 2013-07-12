Евроинтеграция может стать идеей, которая объединит власть и оппозицию, - эксперт

Такое мнение высказал руководитель Аналитической группы имени Григория Сковороды Валерий Кучерук, комментируя недавние высказывания Президента Еврокомиссии Жозе Мануеля Баррозу и Президента Польши Бронислава Коморовского о желании ЕС подписать соглашение об ассоциации с Украиной именно этой осенью.

"Стратегическая цель о вступлении в Евросоюз и тактическая - о подписании Соглашения об ассоциации с ЕС - могут стать именно тем "украинским проектом" и "национальной идеей", которую украинцы безуспешно пытаются найти вот уже несколько десятков лет. Сейчас представители украинской элиты получили уникальный шанс консолидироваться хотя бы для достижения консенсуса во внешнеполитическом векторе развития страны", - сказал Кучерук.

По его мнению, ближайшей тактической целью украинских политиков должны стать разработка и принятие законов, на которых настаивает Евросоюз. "Часть из этих "евроинтеграционных" законов уже принята, часть по поручению руководства правительства усиленно готовится к третьей сессии, которая начнется в сентябре,- уточняет эксперт. - Поэтому именно сейчас, вместо того, чтобы обвинять друг друга во всех смертных грехах, представители власти и оппозиции могли бы совместно усиленно поработать над этими документами в рабочем порядке".

В этом контексте руководитель Аналитической группы имени Григория Сковороды раскритиковал идею представителей оппозиционных сил о проведении внеочередной сессии Верховной рады ради принятия "евроинтеграционных законов". "Во-первых, я уверен, что на такой сессии в случае ее проведения ни одного закона принято не будет, потому что именно сейчас их активно готовит правительство. Во-вторых -думаю, никто не будет против, если ведущие специалисты от оппозиции придут в Кабмин и помогут доработать уже существующие документы. Тем самым представители оппозиции и власти смогли бы подать своим гражданам и Европе четкий сигнал о возможности консолидации национальных элит ради высшей цели", - резюмировал Валерий Кучерук.