Совет Безопасности ООН продлил на один год - до 15 июля 2014 года срок пребывания Миссии ООН в Южном Судане, передает ИТАР-ТАСС.

В резолюции, получившей единогласную поддержку 15 стран-членов СБ, осуждается рост насилия в ряде районов страны, в особенности в штате Джонглей.

Документ разрешает генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну принять меры по укреплению потенциала миссии по защите гражданского населения за счет перенаправления в зону ответственности миссии миротворцев, а также оборудования и военной техники, задействованных в других операциях всемирной организации.

В частности, Пан Ги Мун заявил о готовности рассмотреть возможность предоставления миссии небоевых беспилотных летательных аппаратов, штурмовых вертолетов, а также авиационных и речных транспортных средств. При этом генсекретарь подчеркнул, что развертывание беспилотников будет возможно "только после того, как будут подведены итоги их тестового использования в составе Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго".

Миссия была учреждена в 2011 году - после обретения Южным Суданом независимости. С тех пор миссия, насчитывающая около 7 тысяч военнослужащих, безуспешно пытается сдержать в стране межплеменное кровопролитие. В принятой в четверг резолюции члены СБ потребовали, чтобы все стороны в РЮС "немедленно прекратили все формы насилия и нарушения прав человека".

Как сообщал УНИАН, 13 июня 2012 Президент Украины Виктор Янукович своим указом направил для участия Украины в Миссии ООН в Республике Южный Судан и во Временных силах ООН по обеспечению безопасности в Абьей миротворческий персонал (военнослужащих Вооруженных сил Украины и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел) численностью до 60 человек.