Главное за день: обзор топ-новостей

СМИ: Таможенный союз готовит санкции в отношении украинского экспорта

Россия готова применить к Украине экономические санкции с целью защиты своей автомобильной промышленности. Повышенные пошлины, которые намерены ввести Таможенный союз, коснутся украинского шоколада, сахара, флоат-стекла, а также каменного угля. Москва уже предупредила о своих намерениях Всемирную торговую организацию, объяснив эти действия стремлением компенсировать ущерб в размере $ 36,1 млн от введения Украиной специальной пошлины на импорт автомобилей.

В Артемовске трое милиционеров вымогали у женщины 16 тысяч

Трое сотрудников сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) незаконно проникли в квартиру и провели незаконный обыск, после чего потребовали у хозяйки деньги в размере 16 тыс. грн за непривлечение ее дочери к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

Парубий: таксист подтверждает участие двух Врадиевских милиционеров в изнасиловании

Депутат Верховной Рады Украины от ВО «Батькивщина» Андрей Парубий заявил 10 июля журналистам в Николаеве, что задержанный по делу об изнасиловании и избиении во Врадиевке 29-летней Ирины Крашковои таксист Сергей Рябиненко дает показания, что в совершении преступления участвовали оба милиционера.

В открытый доступ выложили 400 документов о польско-украинском конфликте

В Электронный архив украинского освободительного движения avr.org.ua выложили в открытый доступ коллекцию документов о польско-украинском конфликте времен Второй мировой войны и после нее. Она состоит из материалов ОУН и УПА 1942-1947 годов.

Киев будет претендовать на проведение финала Лиги чемпионов

Киевская арена, НСК "Олимпийский", будет претендовать на проведение финала Лиги чемпионов в 2017 году. Об этом заявил генеральный директор концерна "Укрспортарены" Сергей Симак. "Мы отвечаем всем требованиям, которые выставляют именно для проведения финала Лиги чемпионов. Заявка будет подаваться нами 4 марта 2014-го года в федерацию футбола Украины. Именно она и является представителем УЕФА на территории нашего государства. И уже ФФУ будет подавать от себя заявку в УЕФА" , - сказал чиновник.

Суд перенес рассмотрение дела Титушко и трех его сообщников

Суд перенес рассмотрение уголовного производства по обвинению Вадима Титушка, Сергея Приходько, Андрея Ярошенко и Михаила Пшука в избиении журналистов во время массовых акций 18 мая в Киеве.

В «Батькивщине» заявляют, что собрали почти тысячу жалоб на милиционеров Николаевщины

Представители Всеукраинского объединения "Батькивщина" на 10 июля собрали 967 заявлений от населения в Николаевской области о преступлениях или бездействие со стороны милиционеров.

Westinghouse может снова начать поставки топлива в Украину

Топливо американской компании Westinghouse с 2014 года может быть снова загружено на Южно-Украинскую АЭС, если Госинспекция ядерного регулирования Украины одобрит использование усовершенствованных топливных сборок.