Westinghouse может снова начать поставки топлива в Украину

Об этом заявил первый вице-президент - технический директор украинского "Энергоатома" Александр Шавлаков.

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По его словам, "Энергоатом", компания-оператор всех четырех действующих АЭС Украины, в марте получил от Westinghouse информацию о запланированных модификациях конструкции топливных сборок и результатах предварительных испытаний модифицированной ТВЗ-W (сборки производства Westinghouse), сообщает РИА Новости.

В настоящее время "Энергоатом"готовит концептуальное решение "О введении ТВЗ-WR усовершенствованной конструкции на энергоблоке №3 ЮУАЭС". Ориентировочный срок подачи технического решения в госинспекцию ядерного регулирования Украины - июль текущего года.

"При условии своевременной подготовки всех необходимых обоснований и получения соответствующего согласования со стороны Госатомрегулирования поставка и загрузка модифицированных ТВЗ-W будет возможной, начиная с 2014 года", - говорится в письменном ответе первого замглавы "Энергоатома", поступившем в РИА Новости в среду.

"Энергоатом"в июне 2012 года вынужден был произвести полную выгрузку топлива производства транснациональной компании Westinghouse, эксплуатировавшегося в рамках коммерческого контракта на двух энергоблоках Южно-Украинской АЭС. Решение было принято ввиду выявленных повреждений топливных кассет, изготовленных шведским подразделением концерна.

Экспертная комиссия, обследовавшая поврежденные сборки, установила, что причиной их деформации были конструктивные недоработки. В июне 2013 года директор по правовому обеспечению "Энергоатома"Геннадий Барабаш сообщил, что компания готовит иск к Westinghouse, чтобы получить компенсацию за четыре поврежденных тепловыделяющих сборки.