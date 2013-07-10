СМИ: Таможенный союз готовит санкции в отношении украинского экспорта

Россия готова применить к Украине экономические санкции с целью защиты своей автомобильной промышленности. Повышенные пошлины, которые намерен ввести Таможенный союз, коснутся украинского шоколада, сахара, флоат-стекла, а также каменного угля. Москва уже предупредила о своих намерениях Всемирную торговую организацию, объяснив эти действия стремлением компенсировать ущерб в размере $36,1 млн от введения Украиной специальной пошлины на импорт автомобилей. Для нашей страны это небольшая сумма, но санкции нанесут существенный удар по ряду отраслей экономики, предупреждают предприниматели, - отмечает Коммерсант-Украина.

Взимание Украиной специальной пошлины на весь импорт автомобилей вынудило Таможенный союз приступить к введению ответных экономических санкций. Соответствующее уведомление Россия вчера зарегистрировала в совете по торговле товарами ВТО. В заявлении говорится, что убыток РФ, исходя из данных внешней торговли за 2012 год, оценен в $36,1 млн в год. Для его компенсации предложено повысить или ввести пошлины на ряд ввозимой в РФ украинской продукции.

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Россия вычислила свой ущерб аналогичным образом — путем умножения ставок пошлин на сумму экспорта автомобилей в Украину в 2012 году ($327,6 млн). Компенсировать этот ущерб Москва рассчитывает путем приостановления уступок на ряд товарных позиций в рамках ст. 8.2 соглашения о гарантиях ВТО. Ставки пошлин на ввоз из Украины шоколада и других продуктов с содержанием какао-бобов, а также на сахар предлагается повысить на 0,1 евро/кг. В отношении поставок термополированного стекла (флоат) вводится дополнительная пошлина в размере 15%, а в отношении каменного угля — 54%. Такое повышение пошлин приведет к росту таможенных поступлений на $36,2 млн в год, подсчитали в минэкономразвития России, что адекватно ущербу от действий украинских властей. Одновременно Россия, которая защищает свой автомобильный рынок, может подвергнуться санкциям со стороны ЕС.

В ЕЭК не впервые заявляют о несогласии с повышением Украиной пошлин, но ранее не говорили о возможности введения ответных мер.

Действия России стали неожиданностью для украинских чиновников. "Я сейчас нахожусь на переговорах в Москве, однако относительно этого решения с нами никто не советовался. Будем разбираться",— заявил правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с РФ, странами СНГ и ЕврАзЭС Валерий Мунтиян.

И хотя ставки пошлин в РФ рассчитали исходя из потерь своих производителей, для Украины усложнится доступ и на рынки Белоруссии и Казахстана, которые еще не являются членами ВТО. По оценке экспертов, это приведет к сокращению экспорта продукции ряда отраслей экономики Украины. "Введение дополнительной пошлины — серьезный удар по нашему экспорту. Пока трудно прогнозировать, но наши поставки в Россию однозначно существенно сократятся",— сказал президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк. Объем дополнительных платежей составит порядка $13,5 млн.

Наибольшие потери понесут шахты. "У нас очень много сортового антрацита экспортируется в Россию. Поэтому введение пошлины означает проблемы для угольной отрасли Украины",— отмечает бывший коммерческий директор Sadovaya Group Александр Мирошник.

По словам советника юрфирмы "СаенкоХаренко" Натальи Микольской, приостановление уступок в одностороннем порядке без соответствующего решения органа по урегулированию споров ВТО, подтверждающего факт нарушения со стороны Украины, оставляет много вопросов. «Примечательно, что ЕС и Япония, также выразившие свою обеспокоенность в отношении введенных Украиной мер, пока воздерживаются от подобных действий",— отмечает юрист.

Список государств, которые теперь могут ввести ответные меры против Украины, известен. В 2012 года крупными экспортерами легковых автомобилей в Украину были такие страны—члены ВТО, как Южная Корея (на $310,9 млн), США ($160,8 млн), Китай ($99,8 млн), Таиланд ($38,8 млн) и Индия ($15,9 млн).