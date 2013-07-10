УДАР: власть скрывает данные о тендерах

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «УДАРа».

В целом, как заявили в партии, в результате принятого в прошлом году провластным большинством и подписанного Президентом закона о госзакупках, из-под контроля общественности ежегодно будет выводиться, по меньшей мере, 250 млрд грн.

«Теперь граждане даже не будут знать, когда, что и сколько будут покупать чиновники за эти средства. Государственные закупки всегда были сферой личных интересов коррупционных власть предержащих, однако действующий на сегодняшний день закон о государственных закупках является вершиной коррупционности – от общественного контроля скрыто большинство информации о расходовании государственных средств», - отмечают в партии.

В «УДАРе» напомнили, что закон, принятый в прошлом году, разрешает государственным предприятиям не публиковать в "Вестнике государственных закупок" данные о своих закупках за собственные средства, а провластные депутаты несколько раз расширяли перечень госструктур, которые могут проводить закупки без тендерных процедур. Таким образом, если за первое полугодие 2012 года была обнародована информация о тендерах на сумму более 307 млрд грн, то в этом году - лишь о 131,94 млрд грн.

«Создание новой системы разворовывания средств при государственных закупках начали признавать и в самой власти. Так, по сообщению СБУ, выведение закупок предприятий за собственные средства из-под действия закона и другие изменения к тендерному законодательству привели к тому, что от 50 до 75% бюджетных ассигнований во время процедуры госзакупок осваивается с многочисленными нарушениями. Через коррупционные сделки в сфере госзакупок убытки расходной части госбюджета составляют 10-15% (35-52,5 млрд гривен) ежегодно», - подчеркнули в партии.

Поэтому «УДАР» настаивает на необходимости принятия оппозиционного законопроекта, который предлагает обязать государственные предприятия отчитываться обо всех своих закупках. В частности, предприятия должны публиковать данные о предмете и цене закупки, а также о поставщике.