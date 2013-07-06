Азаров: милиция со времен СССР не изменилась

Об этом Азаров заявил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

“Конечно, я возмущен произошедшим. Необходимо, чтобы все правоохранительные органы полностью выполнили требования Президента по расследованию этого инцидента.

Со своей стороны хочу также сказать, что эта трагедия, разумеется, не результат какого-то случайного стечения обстоятельств, она в очередной раз говорит нам о том, что необходима коренная реформа системы правоохранительных органов”, - заявил Азаров.

Он отметил, что милицейская система начала “давать сбои” давно.

“Более 30 лет назад ни где-нибудь, а в столице СССР Москве милицией на одной из станций метро был зверски убит полковник КГБ. Уже тогда этот эпизод показал, что система нуждается в самом серьезном реформировании. Однако, на протяжение последующих 30 лет эта система лишь косметически изменялась, а этот случай, как и многие другие, говорит о том, что она нуждается в очень серьезной реформе. Я уверен, что реформа будет проведена. В основе ее будет лежать, конечно, усиление как профессионального, так и общественного надзора над деятельностью правоохранительных органов”, - заявил премьер.

Он также выразил сочувствие пострадавшей и ее семье. Азаров пообещал, что женщине будет оказана и оказывается вся необходимая помощь, в том числе медицинская.