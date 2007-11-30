Азаров установил планку ”для умных”: две извилины в голове

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ считает, что политики, которые «уже сейчас видят себя» на посту Президента и премьер-министра, нет личных качеств, чтоб занять эти посты.

Такое мнение Н.АЗАРОВ выразил в интервью журналу «Корреспондент».

«У них нет таких личных качеств, которые могли бы обеспечить им успешное правление, нет никаких заслуг, но они уже себя считают Президентом, премьером, лидерами нации", - заявил Н.АЗАРОВ.

При этом на вопрос, имеет ли он в виду Юлию ТИМОШЕНКО, Н.АЗАРОВ сказал: «Я не хочу даже называть, пусть умный читатель, у которого две извилины есть в голове (больше не надо), сам сообразит, что я говорю. А если этих двух извилин нет, то и читать ему, то, что я говорю, бесполезно".